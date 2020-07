Napola, i Carabinieri sequestrano una discarica abusiva

Nella giornata di ieri, 23 luglio 2020, I Carabinieri della Stazione di Napola, – supportati nell’esecuzione dell’operazione da personale dell’A.R.P.A. di Trapani – nell’ambito di un controllo straordinario del territorio finalizzato all’accertamento di violazioni ambientali, hanno deferito in stato di libertà tre cittadini trapanesi e, contestualmente, hanno proceduto al sequestro di un’area pari a circa 9.200 mq adibita a discarica abusiva.

Carabinieri e personale dell’A.R.PA, a seguito di una segnalazione da parte del 9° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Palermo, hanno proceduto ad accertare che in un appezzamento di terreno, sito nel Comune di Napola, erano stati abbancati in assenza di autorizzazione, rifiuti speciali pericolosi e non, consistenti in elettrodomestici, veicoli non marcianti, materiale ferroso, parti di mobilio e sfabbricidi.

Alla luce di quanto rinvenuto, l’evidente stato di abbandono in cui versavano …









