Mazara, inaugurato il parco giochi per bambini in memoria di Costanza Russo

Inaugurato al lungomare San Vito di Mazara del Vallo, il parco giochi per bambini dedicato alla piccola Costanza Russo, prematuramente scomparsa.

«Con grande commozione abbiamo ricordato la piccola Costanza Russo, prematuramente scomparsa – le parole del sindaco Salvatore Quinci – Abbiamo inaugurato presso il parco giochi comunale del lungomare San Vito, un gioco donato dai genitori in memoria della figlia. Riccardo e Isabella sono stati oggi un esempio di forza per tutta la comunità; una mamma e un papà capaci di trasformare il dolore per la perdita della figlia in un atto di amore per tutti i bambini che verranno qui a giocare. È anche grazie a persone come i genitori di Costanza che io sono orgoglioso di essere il Sindaco di Mazara del Vallo».











Leggi la notizia completa