Marsala, le Guardie Ambientali Centro Italia hanno la loro auto di servizio

Il Comando Provinciale di Trapani delle Guardie Ambientali Centro Italia con sede a Marsala è finalmente munito di auto di servizio che sarà utilizzata per il controllo dell’ambiente in tutta la provincia di Trapani in collaborazione con Enti e Istituzioni. Il servizio riguarda anche la tutela ecologica del patrimonio pubblico dei parchi, ville e giardini ed ancora nella salvaguardia dell’ordine pubblico in ausilio e/o collaborazione con le Forze dell’Ordine.

Inoltre saranno intensificati i controlli su tutto il territorio della Provincia di Trapani per quando riguarda le discariche a cielo aperto, soprattutto nelle zone del territorio marsalese e di Mazara del Vallo, dove ogni giorno a questo Comando Provinciale vengono segnalati da parte di tanti cittadini tante discariche a cielo aperto e di situazioni igieniche sanitarie carenti, che oltre a mettere a repentaglio la salute dei cittadini sono di cattivo esempio per …









