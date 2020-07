Marsala, Amministrative, Rodriquez il candidato sindaco del M5S

Aldo Rodriquez è il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle per Marsala. Già portavoce del MoVimento 5 stelle al Consiglio comunale di Marsala, consigliere comunale dal 2015, Rodriquez, attraverso una lettera aperta pubblicata sul suo profilo facebook, ha così annunciato la sua candidatura per le prossime Amministrative del 4 e 5 ottobre.

Ecco il testo del suo annuncio:

“Carissimi concittadini,

Mi chiamo Aldo Rodriquez e sarò il candidato Sindaco della lista “Movimento 5 Stelle” alle elezioni comunali del prossimo 4 Ottobre. Mi permetto, con la presente, di presentarmi e di presentarvi la mia idea di comunità, di città.

Classe 1965, Dottore in Architettura, già portavoce del M5S in consiglio comunale dal 3 Luglio 2015. Vivo a Marsala dalla nascita, sono sposato con Daniela dalla quale ho avuto due splendide ragazze, Sara e Alice.

Sono un uomo semplice, dedito alla famiglia e al lavoro, con l’ambizione e il …









