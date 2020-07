L’Amerigo Vespucci è a Favignana. Meraviglia per la “nave più bella del mondo”

L’Amerigo Vespucci, una delle navi più belle del mondo, è riuscita a catturare l’ammirazione e l’attenzione delle Isole Egadi.

Da ieri la nave orgoglio della marineria italiana è ormeggiata a Favignana.

La capitaneria di porto di Trapani ha emesso una ordinanza che vieta ogni attività in mare attorno alla Vespucci. Fino alle ore 22 di oggi nello specchio acqueo centrato nel punto di coordinate in cui si trova la nave e per un raggio di centro metri sono vietati: la sosta e l’ancoraggio di navi e natanti di qualsiasi genere; la pesca, sia professionale che sportiva o ricreativa con qualunque mezzo esercitata; qualsiasi tipo di attività di nuoto o subacquea; ogni altra attività che possa interferire con la sosta alla fonda della Nave militare Amerigo Vespucci.

Questa mattina il Presidente della Pro Loco Isole Egadi, Massimiliano …









