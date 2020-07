Incidenti stradali, mai così basso il numero delle vittime in dieci anni

Sono 172.183 gli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia, in lieve calo rispetto al 2018 (-0,2%), con 3.173 vittime (morti entro 30 giorni dall’evento) e 241.384 feriti (-0,6%).

Il numero dei morti diminuisce rispetto al 2018 (-161, pari a -4,8%), per il secondo anno consecutivo dopo l’aumento registrato nel 2017, e si attesta sul livello minimo mai raggiunto negli ultimi dieci anni. Sono questi i dati del Report sugli incidenti stradali nel 2019 dell’Istat.

Le vittime di incidenti stradali sono state 3.173 nel 2019: 2.566 uomini e 607 donne. Le persone alla guida decedute sono sono 2.222 (1.987 uomini e 235 donne), i passeggeri 417 (243 uomini e 174 donne) e i pedoni 534 (336 uomini e 198 donne).

Le classi di età maggiormente coinvolte negli incidenti sono quelle tra 20-24 e 45-54 anni per gli uomini e tra i 75 e gli 89 anni per le donne. Rispetto all’anno precedente, le vittime aumentano tra i giovani di 20-29 anni – …









Leggi la notizia completa