In prima linea per i castelvetranesi, encomio per PM e CRI

Si è svolta ieri pomeriggio, nei locali del Teatro Selinus di Castelvetrano, la cerimonia di ringraziamento che il Sindaco della città, Enzo Alfano, ha voluto manifestare nei confronti della Polizia Municipale e dei volontari del comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana che si sono spesi per la collettività nel periodo dell’emergenza da Covid-19.

Come riportato sulla pagina social dell’Amministrazione Comunale, infatti, questa vuole essere «una lode solenne per il pertinace impegno a supporto della comunità castelvetranese e per aver operato, nel periodo dell’emergenza epidemiologica, con grande competenza, abnegazione, senso del dovere garantendo la presenza sul territorio comunale, anteponendo la tutela della salute pubblica alla propria incolumità».

“Tutti i presenti hanno potuto apprezzare, dalle parole dell’Amministrazione, dell’avvocato Marcello Caradonna e del Presidente CRI Giuseppe Cardinale, l’impegno che nei giorni di …









Leggi la notizia completa