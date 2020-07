Il Trapani batte il Pescara e non molla l’obiettivo salvezza

Torna a vincere il Trapani di mister Fabrizio Castori, che questa sera, al “Provinciale”, ha battuto il Pescara di Andrea Sottil. I granata giocano sessanta minuti di altissimo livello, portandosi in vantaggio alla prima occasione creata, continuando poi a macinare gioco e a rendersi pericolosi, subendo poco o niente. Negli ultimi trenta minuti però si accende il Pescara che va più volte vicino al gol del pareggio, ma senza trovare successo. Alla fine i granata con le unghia e con i denti si portano a casa una vittoria fondamentale per rimanere ancora aggrappati all’obiettivo salvezza.

La cronaca

Nel secondo tempo si rende subito pericoloso il Trapani al 51′ con il sinistro violentissimo di Colpani su punizione, pallone che viene sfiorato con le punta delle dita da Fiorillo e si stampa sulla traversa. Al 52′ filtrante di Colpani per Dalmonte che prova la conclusione da …









