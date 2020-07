Il caso Piera Aiello. Arichiviazione definitiva per il certificato elettorale non valido

Piera Aiello non poteva candidarsi alla Camera dei Deputati. Il certificato elettorale era non valido, si basava su informazioni sbagliate, solo che Aiello non lo sapeva. Il dolo non è stato provato e così è arrivata l’archiviazione definitiva per la deputata testimone di giustizia eletta nella circoscrizione Marsala con il Movimento 5 Stelle.

Del caso ce ne siamo occupati diverse volte su Tp24. Ieri è diventata definitiva l’archiviazione, disposta il 27 novembre 2019 dal gip di Sciacca Antonino Cucinella, su richiesta dello stesso pm (e con l’opposizione della “parte offesa”), del procedimento penale che per falso ideologico in atto pubblico in concorso era stato avviato a carico di Piera Aiello, 53 anni, testimone di giustizia, eletta alla Camera dei deputati per il M5S nel collegio uninominale di Marsala nel marzo 2018, e di Rosario Sanfilippo, di 65 anni, ex responsabile (adesso in pensione) dell’Ufficio elettorale …









