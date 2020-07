Giro d’Italia 2020, la Sicilia è la Grande Partenza: da Monreale all’Etna – Corriere della Sera

Giro d’Italia 2020, la Sicilia è la Grande Partenza: da Monreale all’Etna Corriere della SeraGiro d’Italia 2020, inizio in Sicilia il 3 ottobre: Palermo e Alcamo-Agrigento le nuove tappe Sport FanpageIl Giro scatterà in Sicilia, con 4 tappe: il via da Monreale con una crono di 16 km La Gazzetta dello SportCiclismo – Adesso è ufficiale, il Giro d’Italia partirà dalla Sicilia sabato 3 ottobre AMnotizie.itGiro: Sicilia fa da prologo, via con la crono Monreale-Palermo La Gazzetta del MezzogiornoVisualizza la copertura completa su Google News









Leggi la notizia completa