Da oggi a Trapani “Stragusto”. Il programma degli eventi

Un weekend dedicato al cibo da strada e della tradizione. Torna Stragusto in una versione speciale, diffusa fra le vie del centro storico di Trapani.

Un’edizione particolare quella del 2020, che si fa “Smart” nel rispetto delle misure di contenimento del Covid19 e a sostegno dei ristoratori del territorio. Quest’anno, infatti, Stragusto si sposta da Piazza Mercato del Pesce direttamente all’interno dei ristoranti che proporranno pietanze da asporto o a domicilio create per l’occasione ed ispirate allo street food nazionale e internazionale e alle varie tradizioni popolari.

Come funziona: tutti i giorni, dal 24 al 26 luglio 2020, Stragusto offre la possibilità di creare la propria esperienza, scegliendo quando e dove gustare le tipicità locali e a quali iniziative partecipare. La formula è semplice: sparsi per la città, i punti informativi di Stragusto daranno la possibilità di acquistare i gettoni da spendere per l’acquisto delle pietanze: da asporto direttamente …









