“Covideocracy. Virus, potere, media”, il nuovo libro di Carmine Castoro

“Covideocracy. Virus, potere, media. Filosofia di una psicosi sociale” è il nuovo libro edito ‘Monica Macchioni, Male-edizioni’ di Carmine Castoro.

L’autore, filosofo della comunicazione, già collaboratore per quotidiani e magazine nazionali ed autore televisivo Rai, affronta il tema del covid e della pandemia, non solo come lo spettro della “peste” e della miseria che ribussano alle nostre porte dai tempi della Milano di Renzo e Lucia, ma facendo un’analisi complessa di tipo storico, sociale, critico e genealogico del contagio e senza preferire le semplificazioni ossessive, luttuose, statistiche e paranoiche dell’informazione mainstream che incatena le menti.

Il senso del libro mette in evidenza anche come non siano ancora state indagate le cause antropiche del virus visto come “flagello”, le responsabilità a livello di malasanità territoriale e la “finanziarizzazione” della medicina. Come nemmeno …









Leggi la notizia completa