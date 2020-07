“Abbiamo voluto ringraziare questi nostri colleghi per la fiducia che ripongono nel nostro lavoro, confermata dalla scelta di affidarci un compito così importante come quello di rappresentarli” ha commentato il segretario generale della Cisl Fp Palermo Trapani, Lorenzo Geraci, che ha consegnato le targhe a Collura, Guarino e Bellafiore.

L'articolo Covid19 ed impegno in corsia, premiati tre operatori sanitari di Palermo e Trapani sembra essere il primo su BlogSicilia – Ultime notizie dalla Sicilia.









