Coronavirus, in Sicilia 1.975 tamponi: 8 nuovi contagiati – La Repubblica

Coronavirus, in Sicilia 1.975 tamponi: 8 nuovi contagiati La RepubblicaCoronavirus in Sicilia, altri otto positivi 5 a Messina, 2 a Catania, 1 a Palermo La SiciliaCoronavirus, altri otto nuovi casi in Sicilia: uno in provincia di Palermo PalermoTodayCorornavirus, il bollettino del 24 luglio: altri 8 positivi in Sicilia, uno in meno in terapia intensiva Giornale di SiciliaCoronavirus in Sicilia, altri 4 positivi a Catania: il bollettino di oggi Liveunict | Magazine sull’Università di CataniaVisualizza la copertura completa su Google News









Leggi la notizia completa