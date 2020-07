Coronavirus, cinque casi in Sicilia, (+306) nel Paese. Preoccupano i rientri dall’estero

Sono cinque i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore (2.819 i tamponi). Quattro persone in provincia di Catania legati ai due cluster del capoluogo etneo e di Misterbianco ed un nuovo caso in provincia di Ragusa che riguarda un migrante originario del Bangladesh sbarcato nei giorni scorsi.

Salgono così a 3.158 i casi totali. Sono 10, sull’Isola, le persone ricoverate in ospedale, 3 in terapia intensiva, mentre salgono a 150 le persone in isolamento domiciliare. Attualmente sono 163 gli attuali positivi mentre rimangono fermi i decessi: 283. In totale, i guariti sono 2.712.

Nel Trapanese, tre positivi +1 – C’è un nuovo caso di positività al Coronavirus in provincia di Trapani. In realtà, è un “caso non caso”, è, infatti, soltanto conteggiato nel Trapanese, nello specifico ad Alcamo, anche se si trova a Palermo. Si tratta di una donna di origine marocchina che, è residente ad Alcamo (per questo viene conteggiata dall’Asp trapanese) …









