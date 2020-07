“Caserma degli orrori” a Piacenza, in carcere un carabiniere di Salemi

C’è anche un carabiniere di Salemi, Daniele Spagnolo, trentenne, finito in carcere a Piacenza, assieme agli altri colleghi e accusati di torture, spaccio, e violenza nella caserma degli orrori (ne abbiamo parlato qui).

Sono quattro i siciliani coinvolti, tra cui il comandante della caserma Marco Orlando, maresciallo maggiore originario di Petralia Sottana, finito ai domiciliari.

Tra i militari coinvolti ci sono anche Marco Marra (finanziere con l’obbligo di firma, accusato di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio) e Salvatore Cappellano (appuntato dei carabinieri finito in carcere), entrambi originari di Catania. Marra (classe 1989) è finanziere in forza al Nucleo cinofilo di Piacenza, mentre Cappellano (classe 1983) è appuntato scelto nella caserma Levante. A loro si aggiunge, come detto, il carabiniere Daniele Spagnolo (classe 1990), originario di Salemi.

Dalle carte del gip di Piacenza, Luca Milani, emergono episodi di violenza, spaccio, ma anche un& …









Leggi la notizia completa