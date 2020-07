Calatafimi Segesta, forestali al lavoro per la pulizia e la cura del verde pubblico

A Calatafimi-Segesta avviati i lavori di manutenzione, cura e pulizia in diverse aree, parchi e giardini del comune con l’impiego del personale forestale del Dipartimento sviluppo rurale della Regione Siciliana. Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonino Accardo aveva avanzato un’istanza al Servizio per il territorio di Trapani dell’Assessorato regionale all’Agricoltura per l’utilizzo degli operai forestali.

“Con un progetto redatto dall’architetto del comune Francesco Scandariato – afferma l’Assessore al verde pubblico Aurelia Marchese – possiamo intervenire con il supporto del personale forestale per la pulizia e la cura di diverse aree. Ringrazio gli uffici regionali e l’architetto Giuseppe Augusta per la tempestività con la quale hanno dato seguito alla nostra richiesta. I lavori – prosegue Marchese – interesseranno il parco urbano, le aree delle scuole, il parco del …









Leggi la notizia completa