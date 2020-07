Trapani, la nuova Ztl già non piace a molti. Tutto quello che c’è da sapere

Commercianti divisi, più contrari che favorevoli, tuttavia, e residenti del centro storico di Trapani fuori dai gangheri.

La nuova Ztl (un ampliamento di quella già esistente), entrata in vigore da ieri, fa già discutere e sembra destinata a diventare il tormentone dell’estate. “Penalizzerà commercianti e residenti”, taglia corto Salvatore Adragna. Un pensiero, il suo, condiviso dagli abitanti della zona antica della città. Alcuni di loro hanno avviato una raccolta di firme da consegnare al sindaco Giacomo Tranchida. Contestano, in particolare, il fatto che se una famiglia è in possesso di due auto, una potrà sostare gratis; per l’altra, invece, bisognerà fare un abbonamento mensile di 10 euro. “E’ una estorsione che non intendiamo subire”: il coro di protesta unanime.

E i titolari delle attività commerciali? Sposano due correnti di pensiero differenti, ma la …









