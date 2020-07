Roma. Il Ministro per i beni e le attività culturali  restituisce all’Iraq un reperto archeologico di provenienza mesopotamica raffigurante “Dea Madre”

Il 23 luglio 2020, alle ore 11.00, in Roma, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT), il Ministro Dario FRANCESCHINI, alla presenza del Generale di Brigata Roberto RICCARDI, Comandante del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (TPC), ha restituito all’Ambasciatrice irachena in Italia, S.E. dott.ssa Safia Taleb AL-SOUHAIL, una statuetta muliebre raffigurante “Dea Madre” afferente la civiltà mesopotamica Halaf sviluppatasi nel periodo compreso tra il 5.900 ed il 5.100 a. C., sequestrata dai Carabinieri del Nucleo TPC di Udine proprio nel capoluogo friulano ove era stata posta in vendita on-line da un privato.

Il raro e prezioso manufatto, di piccole dimensioni (cm 9×3), era stato individuato dai Carabinieri del reparto specializzato nella prevenzione e nel contrasto dei crimini commessi in danno del patrimonio culturale, nel dicembre del 2017, nel corso del quotidiano controllo del web, su una piattaforma commerciale on-line ove …









