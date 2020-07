Pantelleria. Gucciardi: “Servizi sanitari e trasporti ridotti al minimo”

“Sempre più isolata e priva degli indispensabili servizi sanitari ambulatoriali per i malati oncologici Pantelleria vive una situazione di grande disagio che rischia di influire pesantemente sull’assistenza sanitaria e sull’intera economia dell’isola”. Lo dice Baldo Gucciardi parlamentare regionale del Partito democratico e vice presidente della Conmissione Bilancio all’Ars che firma due interrogazioni per richiamare l’attenzione del governo regionale sui disagi nel settore trasporti ed in ambito di assistenza medica specialistica.

“Attualmente i malati oncologici, che prima dell’emergenza Coronavirus potevano usufruire delle necessarie terapie e dei farmaci necessari presso gli ambulatori panteschi, – continua Gucciardi – sono costretti a lunghi e faticosi spostamenti a causa della sospensione del servizio erogato presso il Distretto sanitario di Pantelleria, sostituito da una semplice ed insufficiente assistenza telefonica. Per non parlare poi della riduzione del trasporto marittimo. La tratta …









