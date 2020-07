Palermo, spese pazze all’Ars: 4 anni e 3 mesi al sindaco di Catania. La replica: ”Amarezza per sentenza ingiusta”

La terza sezione del tribunale di Palermo ha condannato cinque imputati, tutti ex deputati regionali, nel processo per le cosiddette spese pazze dell’Assemblea regionale siciliana fra cui Salvo Pogliese, attuale sindaco di Catania, condannato a 4 anni e 3 mesi. Pogliese rischia la sospensione dalla carica per effetto della legge Severino. Unico assolto Giambattista Bufardeci.

“La notizia della condanna a 4 anni e 3 mesi del sindaco di Catania Salvo Pogliese nel processo ‘Spese Pazze’ quando rivestiva la carica di deputato regionale apre adesso scenari preoccupanti per la città, visto che adesso si arriverà alla sospensione dalla carica, secondo quanto stabilito dalla legge Severino”. Così in una nota la deputata catanese del MoVimento 5 Stelle Maria Laura Paxia. “Adesso – conclude – ci aspettiamo da Pogliese una presa di coscienza e che quindi si dimetta al più presto da sindaco per dare alla nostra …









