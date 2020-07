Nuova Ztl a Trapani, Peppe Bologna: “Non nasce per dare più spazio ai ristoratori”

Da ieri a Trapani è entrata in vigore la nuova zona a traffico limitato (ne parliamo qui). E’ andato tutto bene. Non si è venuto a creare – come si temeva – traffico in via Ammiraglio Staiti che le auto in entrata e in uscita sono obbligate a percorrere per la chiusura di alcune strade.

Il battesimo del fuoco, però, sarà nel fine settimana quando giovani e meno giovani raggiungeranno i locali della Movida. Già, però, sono scattate le prime multe per le auto in sosta senza alcuna autorizzazione. Una quarantina i verbali elevati. La Ztl, nonostante l’esordio positivo, tuttavia continua a far discutere e a dividere commercianti e residenti.

Sull’argomento è intervenuto anche l’avvocato Peppe Bologna. “Una Ztl – dice – non nasce per dare più spazio ai ristoratori che non cercano spazi, ma clienti …









