Mazara Valley Live: gli eventi di oggi e domani

-Appuntamenti giovedì 23 luglio

Summer in Jazz: questa sera alle ore 21,30 nell’Atrio di Santa Caterina, secondo appuntamento con la rassegna Summer in Jazz: concerto Roberto Gervasi Trio in “My Jazz Accordion”. Organizzazione Associazione Musicale Sole del Sud (ingresso libero fino ad esaurimento posti).

Per la Rassegna “Cinema Arena sotto le Stelle”, questa sera alle ore 21,30 nel chiostro del Collegio dei Gesuiti, proiezione del film Jocker. Ingresso 4 euro.

-Appuntamenti venerdì 24 luglio

#InScenaEstate: Venerdì 24 luglio alle ore 18,30 nel chiostro di Santa Caterina, l’associazione Oliver propone lo spettacolo teatrale per famiglie e bambini “Lo Specchio Sincero” di e con Stefania ventura e Gisella Vetrano, produzione Quintoequilibrio. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Stagione Concertistica Estiva Amici della Musica: Venerdì 24 luglio alle ore 21,30 al Centro Polivalente Collegio dei Gesuiti in programma lo spettacolo Aire Flamenco – Deborah Brancato e …









