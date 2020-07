Maxi sequestro ad usuraio che imponeva tassi di interesse oltre il 300%

SEQUESTRATI BENI PER CIRCA 2 MILIONI E MEZZO DI EURO AD UN USURAIO CHE ESIGEVA OLTRE IL 300% DI INTERESSI DA VARI COMMERCIANTI FIORENTINI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA.

I militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri di Firenze hanno eseguito un sequestro per sproporzione nei confronti di un imprenditore calabrese 51enne, residente nel pratese, mediante il sequestro di beni mobili e immobili per un valore di circa 2 milioni e mezzo di euro. Le indagini patrimoniali alla base dell’esecuzione dell’odierno provvedimento ablativo hanno tratto spunto da una precedente indagine penale coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze, diretta dal Dottor Giuseppe Creazzo, ed eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Firenze Oltrarno, a seguito di una denuncia presentata daun’imprenditrice fiorentina finita da qualche anno nella rete di un usuraio. Gli …









