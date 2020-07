Marsala. La segreteria provinciale PD, prende atto della ricandidatura dell’uscente Di Girolamo

“L’ufficializzazione della ricandidatura da parte del sindaco uscente di Marsala, Alberto Di Girolamo (nella foto copertina), rappresenta sicuramente una novità di cui il Partito democratico terrà conto nelle scelte ormai imminenti per le prossime elezioni amministrative”. Lo dice il segretario provinciale del Pd di Trapani, Domenico Venuti. “Il circolo di Marsala si riunirà per adottare la propria decisione in piena autonomia: l’obiettivo finale del Pd sarà quello di formulare alla città una proposta autorevole e in quest’ottica il nome di Alberto Di Girolamo rappresenta senza dubbio una garanzia in termini di serietà e capacità amministrativa”, ancora Venuti. Il segretario del Pd poi aggiunge: “Marsala, quinta città della Sicilia, merita però una proposta amministrativa che sia capace di guardare al futuro. Sarà necessaria una visione della città del 2025. In …









