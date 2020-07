Marsala, la Parrocchia di Sant’Anna compie 100 anni

La Parrocchia di Sant’Anna compie 100 anni dalla sua fondazione. Così il parroco Don Giacomo Marino ricorda l’evento:

Cari amici,

il prossimo 26 luglio 2020 ricorrerà il 100° Anniversario di fondazione della Parrocchia di Sant’Anna. E’ stata eretta canonicamente proprio il 26 luglio 1920 mediante decreto Vescovile del Vescovo di allora, Mons. Nicolò Maria Audino.

100 anni di storia! 100 anni in cui la grazia di Dio, attraverso le dinamiche della vita parrocchiale, ha raggiunto e raggiunge le nostre esistenze di credenti.

La lieta ricorrenza del 100° Anniversario non può lasciarci indifferenti.

Come in ogni circostanza giubilare, dopo aver presentato la necessaria richiesta, il Santo Padre, Papa Francesco, per il tramite della Penitenzeria Apostolica, ha concesso alla Parrocchia di Sant’Anna il dono speciale dell’Indulgenza Plenaria a decorrere dal prossimo 26 luglio.

Tale evento ci spinge a vivere un particolare anno giubilare in cui poter elevare …









Leggi la notizia completa