Marsala, Di Girolamo: “Mi ricandido. Ho già battuto Grillo e non lo temo”

Comincia a surriscaldarsi la corsa per le Amministrative di ottobre a Marsala. Dopo l’annuncio delle candidature a sindaco di due “big”, Giulia Adamo e Massimo Grillo, arriva la ricandidatura dell’attuale sindaco Alberto Di Girolamo che non disdegna di lanciare qualche frecciatina provocatoria agli avversari.

Ecco la lettera aperta di Di Girolamo ai marsalesi:

“Cari concittadini,

non è stata una scelta facile. Ci ho riflettuto tanto e l’ho fatto innanzitutto con la mia famiglia, poi con i miei assessori e i consiglieri comunali che mi appoggiano, ma anche con chi in questi anni mi è stato più vicino. Mi ha fatto molto piacere ricevere da tanti di voi, e vi ringrazio per questo, l’invito a ricandidarmi. Non ho risposto subito di sì, perché fare il sindaco come l’ho fatto io in questi anni non è …









Leggi la notizia completa