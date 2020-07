Marsala, abusivismo e mancate demolizioni. Tre condannati, ci sono anche due tecnici comunali

Tre condannati e otto assolti nel processo che davanti il Tribunale di Marsala (presidente del collegio: Lorenzo Chiaramonte) ha visto imputate undici persone, tra tecnici comunali, proprietario di un immobile e il suo tecnico privato, per un caso di “opere abusive” realizzate per ampliare, secondo l’accusa, alcune parti di un’abitazione di via Trieste, alla periferia di Marsala.

Opere non demolite, se non in parte, nonostante si trattasse di manufatti “non sanabili”. Per questa vicenda, adesso, il Tribunale ha condannato a due anni e mezzo di reclusione l’ingegnere Francesco Patti, di 65 anni, ex dirigente del settore Pianificazione territoriale del Comune di Marsala, ora in pensione, processato per abuso d’ufficio. Gli è stato contestato di non avere emesso ordinanza di demolizione per alcune opere “abusive”, per le quali c’era stato un “diniego di sanatoria& …









