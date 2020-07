Malore fatale a Triscina, 81enne perde la vita in spiaggia

Ancora una tragedia sulla spiaggia di Triscina, dove nella tarda mattinata di oggi un uomo di 81 anni ha perso la vita mentre si trovava sulla battigia. Gaspare Caradonna, questo il nome della vittima, si trovava nei pressi di uno dei due lidi della borgata, quello nei pressi del Parco Acrheologico, e stava facendo una passeggiata sulla battigia quando è stato colto da un improvviso malore che gli ha fatto perdere conoscenza. Sul posto sono intervenuti con risolutezza gli operatori del 118 che hanno provato a rianimare l’uomo, ma non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Presenti anche i militari dell’arma dei Carabinieri e gli uomini della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo.

E’ il terzo caso in meno di un anno di tragedia sulla spiaggia a Triscina dove il 7 luglio dello scorso anno rimase vittima di un malore un uomo …









Leggi la notizia completa