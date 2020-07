Le inchieste sui comuni trapanesi. Articolo Uno: “La politica deve arrivare prima”

L’onda estiva che sta travolgendo i destini di diverse amministrazioni comunali è ancora in movimento e fa temere altri imprevedibili smottamenti sugli equilibri territoriali.

“È quasi banale – afferma Antonio Gandolfo segretario provinciale Articolo Uno Trapani – rimettere il giudizio nella attesa degli sviluppi di vicende giudiziarie tutte da svolgere, che troveranno risposta nelle sentenze della magistratura.

La politica però non può attendere, ha il compito di pronunciarsi non nel merito delle ipotesi di reato ma sulle cause e sui rimedi di questa crisi di sistema che sta affondando le nostre città. Le singole vicende, infatti, ognuna diversa per protagonisti e circostanze, possono essere affrontate soltanto con uno sguardo unitario sul piano degli elementi costitutivi che stanno alla base della scossa”.

“Il sistema che, grazie alla riforma dei primi anni novanta aveva assicurato una nuova stagione, non solo a favore dei comuni, con la spinta innovativa dei …









