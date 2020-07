L’avvocato di Giulia Adamo: “Condanna inaspettata, faremo ricorso”

“Sentenza che con tutto il dovuto rispetto non è condividivisibile.

Le motivazioni saranno depositate tra 90 giorni e solo allora comprenderemo le ragioni che hanno indotto il Tribunale ad adottare questa inaspettata decisione avverso la quale sarà proposto appello. Ricordo che la Corte d’Appello e la Corte Cassazione hanno già esitato favorevolmente ricorsi per vicende anologhe riguardanti altri capigruppo dell’Ars. Stupisce il fatto che il Tribunale oggi, non ne abbia tenuto conto”. E’ quanto dichiara l’avvocato Luigi Cassata, legale di Giulia Adamo, dopo la condanna per l’ex sindaco di Marsala ed ex deputato regionale. Adamo è stata condannata dal Tribunale di Palermo, con altri ex deputati regionali, a 3 anni e 6 mesi per peculato continuato.









