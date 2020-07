Il San Vito corre forte sulle fasce con Gallina e Lala. Torna Gaspare Paladino

Il Direttore Sportivo dell’Asd Città di San Vito Lo Capo, Vito Battaglia, lavora a stretto contatto con il neo mister Dario Barraco per regalargli una rosa in grado di poter competere nel prossimo campionato di Promozione. Dopo i tre stage tenuti nei giorni scorsi, ecco che sono arrivati i primi acquisti di una campagna partita col botto con l’ufficialità del forte esterno offensivo, classe 1996, Alessio Gallina proveniente dal Città di Carini, dove ha militato nelle ultime cinque stagioni. Per lui anche un’esperienza negli States, con la FA Euro.

Esperienza che non manca a Gaspare Paladino, forte difensore centrale che torna a vestire la maglia del San Vito dopo pochi mesi. Ha concluso l’anno scorso a Mazara, in Eccellenza dove ha anche giocato con le maglie di Dattilo e Riviera Marmi.

Altro colpo gobbo del DS Battaglia è senz' …









