Deltaplano precipita, morto un uomo nel Messinese

Tragedia a Milazzo, in provincia di Messina, ieri sera. Un uomo di 67 anni, Fiorenzo Borgia, è morto dopo esser precipitato con il deltaplano che stava pilotando.

L’incidente è avvenuto ieri sera nell’area gestita dalla Fondazione Lucifero. Sono ancora da ricostrure le cause dell’incidente. L’uomo ha perso il controllo del deltaplano che si è schiantato al suolo. I diversi testimoni dell’incidente hanno allertato immediatamente i soccorsi, ma per Borgia, originario di Milazzo ma residente nel Nord Italia, non c’è stato nulla da fare.









