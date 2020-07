Coronavirus, risalgono ancora i casi in Sicilia. Lamorgese: “Tamponi per i migranti” 

C’è un incremento dei nuovi casi positivi in Sicilia rispetto agli ultimi giorni. Nelle ultime 24 ore, si registrano 7 nuovi casi e di questi uno è stato ricoverato in terapia intensiva.

Sei sono nella provincia di Catania (5 nell’hinterland etneo) e uno in provincia di Siracusa: tutti stanno bene e sono asintomatici.

I numeri in Sicilia – Attualmente, dunque, sono 161 gli attuali positivi di cui 10 ricoverati in ospedale, 3 in terapia intensiva e 148 in isolamento domiciliare. In Sicilia, dall’inizio dell’epidemia, si registrano 3.153 i positivi al Coronavirus. Anche oggi nessun morto.

Ministro Lamorgese, Tamponi per tutti i migranti che sbarcano in Sicilia – Lo ha garantito il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese al question time alla Camera sottolineando che da parte del governo c’è la “massima e costante attenzione per la salute dei cittadini”. Il ministro ha spiegato che “con la regione Sicilia si sta lavorando per assicurare l’effettuazione dei tamponi …









