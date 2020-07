Coronavirus: positiva una donna di Alcamo. Si trova a Palermo dove ha partorito

C’è un nuovo caso di positività al Coronavirus in provincia di Trapani. In realtà, è un “caso non caso”, è, infatti, soltanto conteggiato nel Trapanese, nello specifico ad Alcamo, anche se si trova a Palermo.

Si tratta di una donna di origine marocchina che, è residente ad Alcamo (per questo viene conteggiata dall’Asp trapanese) che è rientrata dal proprio Paese e nei giorni scorsi ha partorito in un ospedale palermitano.

Prima del parto è stato fatto il tampone e la donna è risultata positiva. Adesso si trova ricoverata (è asintomatica), a Palermo, dove rimarrà fino a completa negativizzazione. Per il resto rimangono, oltre a questo caso, i due casi positivi a Marsala e uno a Mazara del Vallo.









