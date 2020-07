Alcamo: la Giunta Surdi ha approvato il Piano di Utilizo del Demanio Marittimo

Ieri 22/07/2020 con delibera 166 la Giunta Comunale ha approvato il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo redatto dall’arch. Roberto Longo e contestualmente ha dato mandato alla direzione 1 Pianificazione e Sviluppo del Territorio di effettuare i successivi adempimenti consequenziali previsti dalla circolare dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente n. 47168 del 27/06/2017 nel testo coordinato con la circolare n. 14758 del 08/03/2018.

Inizia così l’iter che porterà alla definitiva adozione in Consiglio Comunale ed alla successiva approvazione da parte dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente; prima però il PUDM dovrà essere trasmesso all’Ufficio Territoriale Ambiente per la verifica di conformità e adottato in via preliminare dal Consiglio Comunale.

Dichiarano congiuntamente il Sindaco Domenico Surdi e il vicesindaco Vittorio Ferro “questa approvazione da parte della Giunta segue all’incontro pubblico che abbiamo voluto realizzare il 9 luglio scorso, per iniziare questo …









