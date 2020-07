Alcamo: firmato l’accordo tra Comune, Tribunale e Asp per gli sportelli di prossimità

Stamattina presso i locali del Tribunale di Trapani è stato siglato un Protocollo d’Intesa fra il Comune di Alcamo, l’ASP ed il Tribunale, promotore dell’iniziativa, per l’individuazione degli sportelli di prossimità volti a garantire la presenza sul territorio di punti di contatto e accesso al sistema giudiziario.

Hanno sottoscritto il Protocollo, il Presidente del Tribunale, Andrea Genna, il Sindaco di Alcamo, Domenico Surdi e il Direttore Generale FF dell’ASP di Trapani, Gioacchino Oddo.

Dichiara il Sindaco Surdi “abbiamo accolto la richiesta del Presidente del Tribunale – che ringrazio per l’iniziativa – di promuovere la semplificazione dell’accesso dei cittadini ed in particolare di soggetti in condizione di vulnerabilità alla giustizia, collaborando alla realizzazione degli sportelli di prossimità sul territorio. Attraverso la sinergia fra gli Enti Locali coinvolti ed il Tribunale auspichiamo sia possibile …









