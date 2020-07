“Mi ricandido al servizio della città e non al servizio di qualcuno e basta, con più esperienza e più determinazione. Abbiamo lavorato bene in questi 5 anni e vogliamo continuare a farlo”.

Alberto Di Girolamo si ricandida sindaco di Marsala. Lo ha annunciato questa mattina nel corso di una conferenza stampa indetta proprio per comunicare la decisione di voler continuare il lavoro alla guida della città.

Non ci sono stati colpi di scena. Così Di Girolamo si prepara alla campagna elettorale per tentare il bis alla guida della città di Marsala.

A contendergli la fascia da primo cittadino, come cinque anni fa, ci sarà di nuovo Massimo Grillo, che ha annunciato la sua candidatura nei giorni scorsi.

In corsa anche l’ex sindaco Giulia Adamo a cui Di Girolamo è succeduto dopo le sue dimissioni e il commissariamento del Comune. Di Girolamo …









