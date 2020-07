Aeroporto di Trapani Birgi: rinnovata la certificazione di qualità. Tutto pronto per la festa per i dieci anni di Albastar

Ombra: «Certificazione piena senza osservazioni è un risultato lusinghiero». Venerdì 31 alle ore 19,00 festa per i dieci anni di Albastar

E’ terminato con esito favorevole l’audit di mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001:2015, per l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, con piena soddisfazione da parte del certificatore e senza alcuna non conformità o osservazione. «Un risultato lusinghiero per cui ringrazio tutto il personale di Airgest – ha commentato il presidente Salvatore Ombra – ed in particolare gli addetti alla Qualità. Sono orgoglioso della squadra e del lavoro che si sta portando avanti». «La certificazione – spiega il direttore generale di Airgest, Michele Bufo – attesta che tutte le procedure aziendali, come assistenza ai voli, ai passeggeri, bagagli e gestione societaria sono conformi ai più stringenti standard internazionali di Qualità». A giudicare è l’ …









