Acd Custonaci, ufficiali le prime riconferme

Sarà Prima Categoria e l’Acd Custonaci vuole ripartire dal blocco che tanto bene ha fatto nel corso della passata stagione. Nelle scorse ore, infatti, sono arrivate le (nuove) firme di Nicola Vassallo, estremo difensore, Roberto Trapani, centrocampista, e quella di Stefano Monticciolo, difensore. Appare evidente che nelle prossime ore arriveranno altre conferme; la società del Presidente Giacomo Noto si sta adoperando per altri movimenti in entrata. anche se appare tutto ancora in fase di stallo. Tra nuove idee con uno sguardo al settore giovanile, il Custonaci 2020/21 inizia a prendere forma…









Leggi la notizia completa