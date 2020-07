Un tavolo tecnico in Prefettura ed una manifestazione pacifica per tenere alta l’attenzione sulla vicenda ospedale, le proposte di Orgoglio Castelvetranese

Il Comitato Orgoglio castelvetranese continua la sua battaglia per la difesa dell’ospedale di Castelvetrano. Lo scorso 9 luglio si è tenuta un’assemblea insieme all’osservatorio delle associazioni ed alcuni sindaci del territorio. Il Direttivo in questi giorni ha incontrato il sindaco Enzo Alfano per dare seguito a quanto detto in assemblea. Presenti all’incontro oltre ai componenti del Direttivo, anche alcuni esponenti della Cgil che hanno proposto di istituire un tavolo d’emergenza presso la Prefettura di Trapani e contestualmente preparare una protesta pacifica davanti l’ospedale con i sindaci con le fasce tricolori. Il Sindaco Enzo Alfano ha preso l’impegno di richiedere un tavolo al prefetto e di interloquire con gli altri sindaci per concordare una data per la protesta pacifica davanti l’ospedale. Inoltre a seguito della pubblicazione dell’atto amministrativo regionale (delibera …









