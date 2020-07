Trapani, la querela di Fazio a Bologna. Il processo va per le lunghe

Un punto a favore per Peppe Bologna, imputato per diffamazione nei confronti di Girolamo Fazio, già sindaco di Trapani.

Il giudice Caruso, infatti, ha sciolto la riserva ed ha accolto la richiesta avanzata dall’avvocato Bosco, che assiste l’imputato. Ammessi tutti i testi inseriti nella lista e tutta la documentazione prodotta dalla difesa. La prossima udienza è stata fissata il 28 ottobre. Sin quella circostanza sarà ascoltato Girolamo Fazio.

Ed ecco la frase di Bologna che gli è costata l’accusa di diffamazione: “L’aver frequentato continuamente Fazio non è stato un segnale di igiene sociale. Ma Dio li fa e fra di loro si accoppiano”. Giorni fa un’ altra frase: “Questo Fazio è veramente bravo. Ha rovinato Morace, ha indebolito molto Tranchida, ha messo in difficoltà, per ora, un imprenditore chiamato Lando, ha offeso la reputazione di …









