Sugli incendi boschivi in Sicilia , bagarre tra la Protezione Civile e i Forestali Antincendio

Passano i giorni e gli incendi boschivi nel territorio siciliano continuano a fare il suo corso, con le città che notano la problematica e le difficoltà attinenti al settore, e dove la precarietà di servizi e mezzi da parte regionale lasciano il tempo che trovano. I sindaci e i prefetti e delle maggiori città siciliane stanno aumentando i giri al motore e seppur notano le difficoltà del servizio antincendio da parte del Corpo Forestale e, iniziano a pensare in proprio.

Una delle attività effettive e reali degli ultimi periodi è quella di mettere in atto dei protocolli d’intesa con la Protezione Civile e con i Vigili del Fuoco territoriale (visto che si occupano principalmente del centro urbano) per controllare e vigilare al meglio il territorio. A Catania il Prefetto ha richiamato i sindaci della provincia, quali autorità locali di protezione civile, …









Leggi la notizia completa