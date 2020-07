Strage di Capaci, confermati quattro ergastoli al processo bis

Quattro ergastoli e un’assoluzione per il processo d’appello Capaci-bis.

La Corte d’assise d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di primo grado condannando all’ergastolo Salvatore Madonia, Giorgio Pizzo, Cosimo Lo Nigro e Lorenzo Tinnirello, l’unico assolto, come in primo grado, Vittorio Tutino.

Gli imputati avrebbero avuto un ruolo di primo piano nelle fasi organizzative dell’attentato di Capaci del 23 maggio 92 in cui venne ucciso il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, e gli agenti di scorta.

Madonia in particolare è ritenuto uno dei mandanti della strage mentre altri avrebbero avuto un ruolo esecutivo nella fase organizzativa e nel reperimento dell’esplosivo. Il tutto è stato svelato dal pentito Gaspare Spatuzza.









