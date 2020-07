Spaccio di stupefacenti tra Italia ed Albania, 23 arresti, un minore coinvolto

Operazione “Riviera” dei Carabinieri, arresti tra Emilia Romagna, Lombardia, Liguria e Marche

Nelle prime ore della mattinata odierna il ROS, con il supporto dell’Arma territoriale in Emilia Romagna, Lombardia, Liguria, Abruzzo e Marche, ha notificato un’O.C.C. emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bologna, su richiesta della locale Procura Distrettuale, nei confronti di 20 indagati, a vario titolo, per associazione finalizzata al traffico illecito e spaccio di sostanze stupefacenti, con le aggravanti relative al numero di componenti, alla disponibilità di armi e al coinvolgimento di un minore.

Inoltre, è stata data esecuzione: ad un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di beni mobili e di un’impresa individuale (per un valore complessivo di circa 150.000 euro); a 9 perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati (non destinatari di ulteriori provvedimenti).

Contestualmente, in Albania, è stata applicata la medesima misura cautelare in …









