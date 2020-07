Segnalazioni Tv2000 da giovedì 23 a venerdì 31 luglio 2020

Segnalazioni Tv2000 per giovedì 23 luglio 2020

Bel tempo si spera – 9.10

Programma che apre la mattinata di Tv2000 con tante storie e ospiti: attualità e costume, economia e volontariato, spettacolo, arte, musica, feste popolari e collegamenti quotidiani da tutte le regioni.

Il mio medico -10.00

Programma di informazione medica. Consigli utili e pratici per diffondere una cultura della salute: novità scientifiche, mediche e sanitarie con luminari in collegamento dagli ospedali d’Italia.

Quel che passa il convento -11

Cooking show. Ogni giorno si propongono ricette della tradizione, tipicità regionali e rivisitazione di piatti della cucina italiana. Dall’antipasto al dolce un menù completo con i sapori d’Italia.

Siamo noi – 15.20

Si racconta, anche attraverso testimonianze dal territorio, l’Italia che cambia, che costruisce il bene comune e che cerca di rialzarsi dalle disastrose conseguenze socio economiche causate dalla pandemia.

Gli ammutinati …









Leggi la notizia completa