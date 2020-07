 Salemi, via al secondo appuntamento con “Liber…i di scrivere. Autori di Sicilia”

È previsto per il 24 luglio, il secondo appuntamento della rassegna letteraria “Autori di Sicilia” curata dall’associazione “Liber…i di scrivere”, in collaborazione con numerose aziende vitivinicole locali.

L’incontro è fissato alle ore 18.30 nella corte del Castello di Piazza Alicia. Dopo l’apprezzato “Cuorebomba” di Dario Levantino, è ora il turno de “L’infinito di amare”, il libro postumo di Sergio Claudio Perroni, che sarà presentato dalla poetessa Cettina Caliò, moglie dello scrittore e custode delle sue passioni.

“L’infinito di amare. Due vite, una notte” edito dalla Nave di Teseo (maggio 2020), ad un anno dalla scomparsa dell’autore, racchiude, tra le proprie pagine, la fragilità del tempo dell’amore, la sua effimera perfezione, la bellezza degli attimi, in un flusso continuo di pensieri ed emozioni dove gli …









Leggi la notizia completa