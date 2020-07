Rugby League World Cup 2021: l’Italia XIII esordirà il 24 ottobre contro la Scozia XIII

L’Italia del Rugby League, che si è qualificata per la prossima Coppa del Mondo, che si giocherà in Inghilterra nel 2021, ha preso atto delle date nelle quali sfiderà Scozia, Fiji ed Australia. Gli Azzurri saranno di base a Liverpool e si muoveranno tra il Kingston Park di Newcastle dove sfideranno il 24 ottobre 2021 la Scozia e il 30 ottobre le Fiji, e il Totally Wicked Stadium di St Helens, dove il 6 novembre se la vedranno contro i campioni de mondo in carica dell’Australia. Ricapitolando: 24/10/2021 al Kingston Park di Newcastle: Scozia XIII vs Italia XIII; 30/10/2021 al Kingston Parl di Newcastle: Fiji XIII vs Italia XIII; 6/11/2021 al Totally Wicked Stadium di St Helens: Australia XIII vs Italia XIII.

"Per noi si tratta di una grande opportunità – commenta Orazio D'Arrò, presidente della Federazione Italiana di Rugby League – siamo ben …









