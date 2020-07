Processo d’Appello “Casa degli orrori” di Castellammare del Golfo, sentenza parzialmente riformata

Si è tenuto in questi giorni presso la Terza sezione penale della Corte d’Appello di Palermo, il processo che vede imputati Cerni Matteo, Rizzo Antonietta e Bosco Anna Maria. In primo grado, il Tribunale di Trapani aveva emesso una sentenza di condanna a 9 anni per Cerni Matteo, 9 anni per Rizzo Maria Antonietta, 7 anni per Bosco Anna Maria e il divieto di prestare attività lavorative con minori e anziani, nonchè la sorveglianza speciale per un anno dopo l’espiazione della pena.

Il 20 luglio scorso invece, la Corte d’appello, al termine delle discussioni di tutte le parti, ha ridotto la pena per Rizzo Antonietta ad anni 7 di reclusione, ha revocato la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata agli imputati e ha revocato la confisca della comunità alloggio per anziani “Rosanna”. Per il resto la …









