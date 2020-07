Prime lauree post lockdown al Conservatorio di Trapani

Al Conservatorio “A. Scontrino”, mentre si avvicinano le elezioni del nuovo direttore, continuano a susseguirsi le lauree in varie modalità.

A partire da giugno, quando gli studenti in attesa da marzo hanno potuto finalmente conseguire le lauree della sessione invernale, si è data ampia libertà di scelta fra le modalità a distanza, in presenza e mista per permettere lo svolgimento della prova finale nella forma più consona e in piena sicurezza. Le lauree di primo e di secondo livello hanno coinvolto gli studenti dei vari corsi accademici, che oggi spaziano dalla musica antica al pop, con risultati che suonano come una vittoria sull’emergenza e su tutti gli ostacoli alla normalità.

Coadiuvato dal presidente Dott. Vincenzo Fugaldi, dal vicedirettore M° Antonino Peri e dalle figure competenti per la sicurezza, il M° Walter Roccaro, giunto alla fine del suo impegnativo …









Leggi la notizia completa